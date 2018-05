6-7pm

Banx & Ranx – Answerphone

Ariana Grande – No Tears Left To Cry

Post Malone – Pyscho

Cardi B – I Like It

Kygo – Remind Me To Forgot

Lil Dicky & Chris Brown – Freaky Friday

Junge Junge – Catch 22

Ed Sheeran – You Need Me, I Don’t Need You

Years & Years – Sanctify

Chainsmokers – Everybody Hates Me

Jay Pryor – Rich Kid$

Louis Johnson – YES

7-8pm

Calvin Harris – One Kiss

Jax Jones – Breathe

Ramz – Family Tree

Sunset Bros X Mark McCabe – I’m Feeling It (In The Air)

Anne-Marie – 2002

Dua Lipa – IDGAF

MK – 17

Jason Derulo – Tip Toe

Rihanna – Only Girl In The World

Drake – Nice For What

LSD (ft Sia, Diplo & Labrinth) – Genius

Tags: #dilemma #playlist