6-7pm

Jax Jones – Breathe

RAYE – Cigarette

John Gibbons – My Reflection

Sean Paul – Mad Love

Ramz – Barking

Khalid – Love Lies

Migos – Stir Fry

Bruno Mars – Finesse

Afrojack – Bed of Roses

Cheat Codes – Put Me Back Together

Hailee Steinfeld – Let Me Go

Zedd – The Middle

7-8pm

Marshmello – Friends

Disciples – 48hrs

Drake – God’s Plan

Robin Schulz – Unforgettable

Camila Cabello – Never Be The Same

DJ Khaled – Top Off

Sigrid – Strangers

Kendrick Lamar – All The Stars

Mabel – Fine Line

Post Malone – Psycho

Justin Timberlake – Say Something

Meghan Trainor – No Excuses

Share it:













Don't Miss