Trish’s Beat Anthem Playlist Sat Aug 18th 6-8pm

6-7pm

Years & Years – If YOu’re Over Me

Dynoro ft Gigi D’Agostino – In My Mind

Loud Luxury – Body

Chainsmokers – Side Effects

Drake – In My Feelings

Wild Youth – Can’t Move On

5 Seconds Of Summer – Youngblood

James Vincent McMorrow – Me & My Friends

Swedish House Mafia – Greyhound

Jax Jones -Ring Ring

Kygo – Born To Be Yours

Cheat Codes – Only You

Dj Khaled – No-Brainer

7-8pm

Calvin Harriss ft Dua Lipa – One Kiss

Ariana Grande – No Tears Left To Cry

Banx & Ranx ft Ella Eyre –

Dennis Lloyd – Nevermind

Cardi B – I Like It

Kygo – Remind Me To Forget

Hailee Steinfeld – Starving

NOTD ft Bea Miller – I Wanna Know

Chris Malinchak – So Good To Me

Shaun Warner ft JVMIE – Chasing

Sigma ft Rita Ora – Anywhere

Benny Benassi ft Sofi Tukker – Everybody Needs A Kiss

Martin Jensen – Pull Up

