South East's local election candidates

On the 7th of June, people across the South East will be asked to vote in the local elections.

Waterford

79 candidates are running across Waterford's six local electoral areas.

Waterford City South

Joeanne Bailey - Sinn Féin

Donal Barry - Independent

Breda Brennan - Sinn Féin

Kevin Burke - Sinn Féin

Vivienne Burns - Fianna Fáil

Lisa Carroll - Non-Party

Patrick Curtin - People Before Profit

Eric English- Non-Party

Sinead Ellen Griffin - Social Democrats

John Hearne - Sinn Féin

Jason Murphy - Fianna Fáil

Maoiliosa Ni Chleirigh - Green Party

Frank Quinlan - Fine Gael

Sean Reinhardt - Independent

Seamus Ryan - Labour

Waterford City East

Declan Barry - Non-Party

Karl Cretzan - Sinn Féin

David Daniels - Independent

Jim D'Arcy- Fine Gael

Pat Fitzgerald - Sinn Féin

Caroline Griffin- Sinn Féin

Stephanie Keating - Fianna Fáil

Jody Power- Green Party

Mary Roche- Social Democrats

Darren Ryan - Non-Party

John D. Walsh- The Irish People

Adam Wyse- Fianna Fáil

Tramore / Waterford City West

Ronan Cleary - Aontú

Joe Conway - Non-Party

Samantha Dooley - Party for Animal Welfare

Susan Duffin - Sinn Féin

Michael Gallwey - Independent Ireland

Jim Griffin - Sinn Féin

Blaise Hannigan - Non-Party

John Hayes - Sinn Féin

Richie Hayes - Fine Gael

Alana Hutchinson Smith - Sinn Féin

Joe Kelly - Non-Party

Cristíona Kiely - Green Party

Killian Mangan - Rabharta

Mairead McKnight - Labour

Melissa O'Neill - Non-Party

Lola O'Sullivan - Fine Gael

Eamon Quinlan - Fianna Fáil

Portlaw / Kilmacthomas

Liam Brazil - Fine Gael

Catherine Burke - Sinn Féin

Declan Clune - Non-Party

Frank Conway- Non-Party

Ben Duggan - Sinn Féin

Thomas Guiry - Sinn Féin

Ray Murphy - Fianna Fáil

John O'Leary - Fianna Fáil

Declan Power - The Irish People

Seánie Power- Fine Gael

Dungarvan

Tom Cronin - Fianna Fáil

Pádraic Curran - Non-Party

Conor D. McGuinness - Sinn Fáin

Damien Geoghegan - Fine Gael

Caren Hallahan - Non-Party

Aaron Joyce - Non-Party

Roger Morrison - Non-Party

Monica Murphy - Fine Gael

Pat Nugent - Fine Gael

Seamus O'Donnell - Non-Party

Críostóir O'Faolain - Green Party

Joe O'Riordan - Independent

Thomas Phelan - Labour

Fiona Regan - Sinn Féin

Jonathan Shaw - Non-Party

Siobhan Whelan - Sinn Féin

Lismore

Brian Buckley- Non-Party

Declan Doocey - Fine Gael

Lynne Glasscoe - Green Party

Michael McCarthy- The Irish People

Donnchadh Mulcahy - Sinn Féin

Niamh O'Donovan - Fine Gael

Frank Power - Independent

John Pratt - Labour

Michael J. Walsh - Fianna Fáil

Wexford

72 candidates are running across Wexford's six local electoral areas.

Wexford (town)

Catherine Biddy Walsh - Labour

Vicky Clancy Barron - Labour

George Lawlor - Labour

Leonard Kelly - Non-Party

Robbie Staples - Fine Gael

Stephen Power - The Irish People

Garry Laffan - Fianna Fáil

Dave Ryan - Non-Party

Raymond Shannon - Independent (Wexford Independent Alliance Grouping)

Emmet Moloney - Fianna Fáil

Michelle O’Neill - Independent (Wexford Independent Alliance Grouping)

Lorraine Smyth - Sinn Féin

Tom Forde - Sinn Féin

Davy Hynes- Sinn Féin

Enniscorthy

Cathal Byrne - Fine Gael

Pat Kehoe - Fine Gael

John O Rourke - Fine Gael

Majella Wall - Independent (Wexford Independent Alliance Grouping)

Cyril Wheelock - Non-Party

Jackser Owens - Non-Party

Aidan Browne - Fianna Fáil

Barbara-Anne Murphy- Fianna Fáil

Brendan Cahill-Flynn - Green Party

Alfie Ó Súilleabháin - Sinn Féin

Colette Nolan - Sinn Féin

Eamonn Doyle - Non-Party

Kilmuckridge

Oliver Walsh - Fine Gael

Mary Farrell - Non-Party

Paddy Kavanagh - Non-Party

Pip Breen - Fianna Fáil

Willie Kavanagh- Fianna Fáil

Declan Kenny - Sinn Féin

New Ross

Bridín Lyng Moloney - Labour

Bridín Murphy - Fine Gael

Harry Twomey- Fine Gael

Michael Whelan - Fianna Fáil

Marty Murphy - Non-Party

Anthony Connick - Non-Party

John Fleming - Fianna Fáil

Pat Barden - Non-Party

Anne Flynn - Non-Party

Michael Sheehan - Fianna Fáil

Kayley Goodison - Sinn Féin

James Furlong - Non-Party

John Dwyer - Non-Party

Raymond Forte - Non-Party

Rosslare

Damien Corish - Labour

Ger Carthy - Non-Party

Willie Fitzharris - Fine Gael

Jack Barden - Non-Party

Jason Murphy - The National Party

Lisa McDonald - Fianna Fáil

Simon Boyse - Fianna Fáil

Aoife Rose O’Brien - Sinn Féin

Mick Roche - Sinn Fein

Jim Codd - Aontú

Joe Druhan - Non-Party

Frank Staples - Fine Gael

Gorey