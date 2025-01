GAA fixtures - What's on and where to watch this weekend

There's plenty of action in the GAA world this weekend. It's a jam-packed weekend for Football, LGFA and Hurling as the League gets underway! Here's what's on and where you can watch it:

Saturday, 25 January 2025 (GAA Fixtures)

Football

AIB GAA Football All-Ireland Junior Club Championship

An Cheathrú Rua v Naomh Pádraig Uisce Chaoin, Croke Park, 3:10 pm (TG4)

Allianz Football League Roinn 1

Galway v Armagh, Pearse Stadium, 5:15 pm (RTÉ Sport)

Tyrone v Derry, O'Neills Healy Park, Omagh, 6:00 pm (BBC iPlayer)

Dublin v Mayo, Croke Park, 7:30 pm (TG4)

Allianz Football League Roinn 2

Cork v Meath, SuperValue Páirc Uí Chaoimh, Cork, 5:00 pm

Cavan v Monaghan, Kingspan Breffni, Cavan, 6:00 pm

Allianz Football League Roinn 3

Kildare v Fermanagh, Cedral St Conleths Park, 5:00 pm

Allianz Football League Roinn 4

Carlow v Tipperary, Netwatch Cullen Park, 6:00 pm

Wexford v London, Chadwicks Wexford Park, 7:00 pm

Hurling

Allianz Hurling League Roinn 1A

Wexford v Cork, Chadwicks Wexford Park, 5:00 pm

Allianz Hurling League Roinn 1B

Offaly v Carlow, Glenisk O'Connor Park, 2:00 pm

Westmeath v Laois, TEG Cusack Park, Mullingar, 2:00 pm

Dublin v Antrim, Croke Park, 5:15 pm

Allianz Hurling League Roinn 2

Down v Kildare, Ballycran, 2:00 pm

Meath v Donegal, Trim, 2:00 pm

Tyrone v Derry, O'Neills Healy Park, Omagh, 4:00 pm

Allianz Hurling League Roinn 3

Mayo v Cavan, TBC, TBC

Allianz Hurling League Roinn 4

Louth v Fermanagh, Páirc Naomh Bríd, Dowdallshill, 2:00 pm

Longford v Warwickshire, Glennon Brothers Pearse Park, 2:00 pm

Lancashire v Leitrim, Abbotstown - GAA Centre of Excellence, 2:00 pm

LGFA

Lidl Ladies NFL Division 1 Round 1

Kerry v Armagh, Austin Stack Park, 1:30 pm

Dublin v Mayo, Parnell Park, 2:00 pm

Lidl Ladies NFL Division 2 Round 1

Cork v Westmeath, Ráirc Uí Rinn, 2:00 pm

Sunday, 26 January 2025 (GAA Fixtures)

Football

AIB GAA Football All-Ireland Intermediate Club Championship

Ballinderry v Crossmolina Deel Rovers, Croke Park, 1:30 pm

Allianz Football League Roinn 2

Roscommon v Down, King & Moffatt Dr Hype Park, Roscommon, 2:00 pm

Westmeath v Louth, TEG Cusack Park, Mullingar, 2:00 pm

Allianz Football League Roinn 3

Antrim v Clare, Corrigan Park, Belfast, 1:00 pm

Leitrim v Laois, Réirc Seán Uí Eslín, Ballinamore, 2:00 pm

Offaly v Sligo, Glenisk O'Connor Park, 2:00 pm

Allianz Football League Roinn 4

Longford v Limerick, Glennon Brothers Pearse Park, 2:00 pm

Wicklow v Waterford, Echelon Park, Aughrim, 2:00 pm

Hurling

Allianz Hurling League Roinn 1A

Clare v Kilkenny, Cusack Park, Ennis, 2:00 pm

Galway v Tipperary, Pearse Stadium, 3:45 pm

Allianz Hurling League Roinn 3

London v Roscommon, McGovern Park, Ruislip, 1:00 pm

Sligo v Wicklow, ATU Sligo Knocknarea Arena, 1:00 pm

LGFA

Lidl Ladies NFL Division 1 Round 1

Tyrone v Meath, Newtownstewart, 2:00 pm

Kildare v Waterford, Hawkfield Kildare Centre of Excellence, 2:00 pm

Lidl Ladies NFL Division 2 Round 1

Clare v Donegal, Clarecastle, 1:00 pm

Roscommon v Monaghan, Clann na nGael, 2:00 pm

Tipperary v Galway, Fethard Town Park, All Weather Pitch, 2:00 pm

Lidl Ladies NFL Division 3 Round 1

Limerick v Down, Mungret, 12:30 pm

Laois v Carlow, LOETB Centre of Excellence, 2:00 pm

Wexford v Offaly, St Patrick's Park Enniscorthy, 2:00 pm

Louth v Cavan, O'Raghaillaigh's GFC, 2:00 pm

Lidl Ladies NFL Division 4 Round 2

Derry v Fermanagh, Owenbeg, 2:00 pm

Sligo v Antrim, Ballymote GAA, 2:00 pm

Wicklow v Leitrim, Blessington, 2:00 pm

Longford v Kilkenny, Kenagh, 2:00 pm

