GAA fixtures - What's on and where to watch this weekend

There's plenty of action in the GAA world this weekend. Both the Tailteann Cup and All-Ireland Championship are among the GAA fixtures. Here's what's on and where you can watch it:

Saturday, 1 June 2024 (GAA Fixtures)

GAA Football All-Ireland Senior Championship Group 2

Round 2

Roscommon v Mayo, Dr Hyde Park, Roscommon, 5 pm (GAAGO)

Cavan v Dublin, Kingspan Breffni, Cavan, 7 pm (GAAGO)

GAA Football All-Ireland Senior Championship Group 3

Round 2

Cork v Donegal, Pair Uí Rinn, Cork, 2:30 pm

Tailteann Cup Group 1

Round 3

Advertisement

Longford v Waterford, Laois Hire O'Moore Park, Portlaoise, 2 pm

Kildare v Leitrim, Glennon Brothers Pearse Park, Longford, 6 pm

Tailteann Cup Group 2

Round 3

Wexford v Tipperary, Netwatch Dr Cullen Park, Carlow, 3:30 pm

Tailteann Cup Group 3

Round 3

Fermanagh v Laois, Glennon Brothers Pearse Park, Longford, 3:45 pm

Advertisement

Wicklow v Carlow, Parnell Park, Dublin, 3:45 pm

Tailteann Cup Group 4

Round 3

Limerick v London, Parnell Park, Dublin, 1:30 pm

GAA Hurling All-Ireland U20 Championship

Final

Tipperary v Offaly, UPMC, Nowland Park, Kilkenny, 7:15 pm (TG4)

Camogie

Glen Dimplex Senior All-Ireland Championship

Antrim v Kilkenny, Corrigan Park, Belfast, 2 pm

Advertisement

Waterford v Limerick, Walsh Park, Waterford 2 pm

Derry v Tipperary, Derry GAA Centre of Excellence, Derry, 2 pm

Dublin v Clare, Naomh Peregrines GAA, Dublin, 4 pm

Down v Cork, Páirc Esler, Down, 1 pm

Wexford v Galway, Rapparees Starlights GAA, Wexford, 2 pm

Glen Dimplex Intermediate Championship

Galway v Wexford, Carnmore GAA, Galway, 2 pm

Offaly v Clare, St. Rynagh's GAA, Offaly, 12:30 pm

Westmeath v Cork, TEG Cusack Park, Mullingar, 12:30 pm

Meath v Carlow, Rathmolyon GAA, Meath, 1 pm

Antrim v Kildare, TBC, TBC

Dublin v Kerry, Naomh Peregrines GAA, Dublin, 2 pm

Glen Dimplex Premier Junior Championship

Tyrone v Tipperary, TBC, TBC

Down v Wicklow, Páirc Esler, Down, 3 pm

Mayo v Cavan, Hastings Insurance McHale Park, Mayo, 2 pm

Limerick v Roscommon, Cappamore GAA, Limerick, 2 pm

LGFA

TG4 All-Ireland Senior Championship Group 1

Round 1

Armagh v Meath, BOX-IT Athletic Grounds, Armagh, 2 pm

Sunday, 2 June 2024 (GAA Fixtures)

GAA Football All-Ireland Senior Championship Group 1

Round 2

Westmeath v Galway, TEG Cusack Park, Mullingar, 3 pm

Derry v Armagh, Celtic Park, Derry, 4 pm (RTÉ)

GAA Football All-Ireland Senior Championship Group 3

Round 2

Tyrone v Clare, O'Neills Healy Park, Omagh, 1:30 pm

GAA Football All-Ireland Senior Championship Group 4

Round 2

Meath v Kerry, Páirc Tailteann, Navan, 2 pm (RTÉ)

Monaghan v Louth, St. Tiernach's Park, Clones, 3:30 pm

Tailteann Cup Group 2

Round 3

Sligo v Antrim, Kingspan Breffni, Cavan, 4 pm (GAAGO)

Tailteann Cup Group 4

Round 3

Down v Offaly, Kingspan Breffni, Cavan, 1:45 pm

Christy Ring Cup

Final

Kildare v Derry, Páirc an Chrócaigh, 2:15 pm (Sport TG4)

Nickey Rackard Cup

Final

Donegal v Mayo, Páirc an Chrócaigh, 4:15 pm (Sport TG4)

Lory Meagher Cup

Final

Fermanagh v Longford, Páirc an Chrócaigh, 12:15 pm (Sport TG4)

LGFA

TG4 All-Ireland Junior Championship Group A

Round 1

Derry v London, St Treas PS Ballymaguigan, Derry, 12:00 pm

Sligo v Carlow, Tubbercurry, Sligo, 2 pm

TG4 All-Ireland Junior Championship Group B

Round 1

Kilkenny v Louth, John Locke Park, Kilkenny, 2 pm

Longford v Limerick, Glennon Brothers Pearse Park, Longford, 2 pm

TG4 All-Ireland Intermediate Championship Group 1

Round 1

Cavan v Down, Max McGrath Memorial Park Redhills, Cavan, 2 pm

TG4 All-Ireland Intermediate Championship Group 2

Round 1

Monaghan v Clare, Clones, Monaghan, 1:30 pm

TG4 All-Ireland Intermediate Championship Group 3

Round 1

Wexford v Roscommon, McCauley Park Bellefield, Wexford, 2 pm

TG4 All-Ireland Intermediate Championship Group 4

Round 1

Leitrim v Tyrone, Ballinamore, Leitrim, 2 pm

TG4 All-Ireland Senior Championship Group 2

Round 1

Donegal v Kerry, Ballybofey, Donegal, 1:05 pm

TG4 All-Ireland Senior Championship Group 3

Round 1

Laois v Cork, TBC, 2 pm

TG4 All-Ireland Senior Championship Group 4

Round 1

Dublin v Mayo, Parnell Park, Dublin, 2:50 pm

Keep up to date with all the latest sports news and GAA fixtures on our website, beat102103.com.